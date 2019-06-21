نيويورك تايمز: من غير الواضح ما إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائماً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 07:41

نيويورك تايمز: من غير الواضح ما إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائماً

منذ 54 mins 21 June، 2019
أخبار موقع المنار

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