نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين اميركيين: ترامب تراجع عن قرار كان اتخذه امس بتوجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 07:41

نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين اميركيين: ترامب تراجع عن قرار كان اتخذه امس بتوجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية

منذ 57 mins 21 June، 2019
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