بولتون يزور الكيان الاسرائيلي الاحد لبحث “الامن الاقليمي”

أعلن البيت الابيض الخميس أن جون بولتون مستشار الامن القومي للرئيس دونالد ترامب سيتوجه نهاية الاسبوع الى الكيان الاسرائيلي حيث يجري لقاءات محورها “الأمن الإقليمي”، وذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران.

وقال غاريت ماركيس المتحدث باسم مجلس الامن القومي لفرانس برس، إن بولتون سيلتقي الاحد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ثم نظيريه الصهيوني مير بن شبات.

وسيلتقي بولتون كذلك المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية زائيف سنير.

ويأتي إعلان مجلس الأمن القومي بعد ساعات من اسقاط ايران طائرة اميركية مسيرة في خطوة اعتبرتها واشنطن هجوما غير مبرر، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية