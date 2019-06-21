توقيف شخصية ثالثة في قطاع السيارات في الجزائر

أعلن التلفزيون الجزائري أن رجل الأعمال النافذ حسان عرباوي، مدير عام “غلوبال غروب”، وضع الخميس رهن الحبس المؤقت على خلفية قضية فساد، ليصبح بذلك ثالث شخصية فاعلة في قطاع السيارات الجزائري يتم توقيفها مند بدء حملة محاربة الفساد في البلاد.

وبعد محي الدين طحكوت ومراد عولمي. أصبح عرباوي ثالث شخصية نافذة في قطاع السيارات الجزائري توضع رهن الحبس المؤقت منذ بدء الملاحقات القضائية بحق رجال اعمال ومسؤولين سياسيين رفيعين مرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.

وتعمل مجموعة “غلوبال غروب” على تجميع سيارات خفيفة في الجزائر (طراز كيا) وأخرى ثقيلة (طراز هيونداي). وقال التلفزيون الجزائري العمومي إن عرباوي أوقف “مع ستة آخرين” عقب الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية