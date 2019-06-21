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June 21 2019 - 05:56

برنامج الغذاء العالمي يعلق جزئيا مساعداته لصنعاء

منذ 45 mins 21 June، 2019
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الامم المتحدة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه علق جزئيا تقديم المساعدات لسكان صنعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم البرنامج إرفيه فيروسيل: “توقفنا بشكل جزئي عن توزيع المساعدات الغذائية للمناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله، والحديث يدور عن قرار اضطراري”.

وشدد على ضرورة توزيع هذه المساعدات، بالمقام الأول، على السكان الأكثر احتياجا لها.

واتهم فيروسيل، جهات معينة بمحاولة الاستحواذ على المساعدات الدولية، وحرمان المحتاجين لها منها ونقل الطعام بعيدا عن المكان الذي تشتد الحاجة إليه.

المصدر: وكالة رويترز

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