“الدفاع الروسية”: الاستخبارات الأمريكية تنجز برنامجا للتأثير على الوعي العام في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاستخبارات الأمريكية أطلقت حملة واسعة النطاق، للتأثير على الوعي العام في روسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ورئيس الإدارة السياسية العسكرية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الفريق أول، أندريه كارتابولوف، في هذا الصدد: “الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، بطبيعة الحال، لا يزال روسيا. لقد شنت حرب معلومات واسعة النطاق ضدنا. نحن مشمولون حرفيا بشبكة كاملة من مراكز الناتو الخاصة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا ودول الناتو الأخرى”.

وأكد كارتابولوف خلال اجتماع على المائدة المستديرة “تطوير التعاون في مجال المعلومات والاتصالات في الفضاء التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي”، أن هدف مثل هذه المراكز هو تأثير إيديولوجي دعائي ضد الروس، ووضع روسيا كدولة استبدادية بسكان عدوانيين جاهلين، وبسلطة لا تراعي معايير القانون الدولي.

وقال المسؤول العسكري إن “مشروع الاستخبارات الأمريكية يتم تنفيذه على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، ويهدف إلى التأثير المباشر للوعي العام وقبل كل شيء الشباب”.

وكما أشار نائب الوزير، فإن الجهود الرئيسية موجهة نحو تدمير الهوية الحضارية والدينية والثقافية والدولة لكل من روسيا نفسها وشركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال كارتابولوف: “هناك سيطرة تامة على الوعي: من إنشاء أخبار مزيفة إلى بناء حقائق كاذبة”.

المصدر: وكالات