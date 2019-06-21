أوجلان يدعو حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التزام الحياد” في انتخابات بلدية اسطنبول

وجه مؤسس وزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، رسالة إلى حزب الشعوب الديمقراطي، يدعوه إلى “التزام الحياد في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول”، وفقا لوكالة “الأناضول”.

وقال أوجلان في الرسالة التي كتبها الثلاثاء، وتليت الخميس، أمام الصحافة، أن “مفهوم التحالف الديمقراطي، في حزب الشعوب الديمقراطي، يجب ألا يكون طرفا أو سندا في مناقشات الانتخابات الحالية”.

وأضاف أن “أهمية التحالف الديمقراطي، تكمن في أنه لا يشارك في المعضلات، ويصر على موقفه المحايد في الانتخابات”.

وأشار أوجلان، إلى أن المسار القائم على ركائز الإجماع الديمقراطي، والسياسة الحرة، والقانون العالمي، هو البرنامج السياسي الأكثر دقة وإنتاجية.

وسيصوت سكان اسطنبول مجددا يوم الأحد المقبل لاختيار رئيس لبلديتهم، بعد إلغاء نتائج الانتخابات السابقة التي فاز بها مرشح المعارضة إمام أوغلو، وشابتها مخالفات، حسب لجنة الانتخابات.

وكشفت نتائج الانتخابات الأولى في اسطنبول تراجع شعبية حزب “العدالة والتنمية” بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تركيا، خصوصا مع انهيار قيمة الليرة التركية وارتفاع نسبة البطالة.

المصدر: وكالات