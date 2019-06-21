ظريف: انتشلنا اجزاء من حطام الطائرة الاميركية المسيرة من المياه الايرانية وهي انطلقت من الامارات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 00:18

ظريف: انتشلنا اجزاء من حطام الطائرة الاميركية المسيرة من المياه الايرانية وهي انطلقت من الامارات

منذ 1 ساعة 20 June، 2019
محمد جواد ظريف
ايران - عربي وإقليمي

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن انتشال اجزاء من حطام الطائرة الاميركية المسيرة من داخل المياه الاقليمية الايرانية .

واضاف في تغريدة له :” ان الطائرة الاميركية المسيرة انتهكت في الساعة ۰۰:۱۴ فجر الخميس (بالتوقيت المحلي، السابعة و 44 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) وبشكل خفي الاجواء الايرانية بعد ان انطلقت من الامارات العربية وتم استهدافها واسقاطها في الساعة ۰۴:۴۵ (00:15 فجرا بتوقيت غرينتش) قرب منطقة “كوه مبارك” في الاحداثيات الجغرافية (25°59’43″N 57°02’25″E ) ، وقد تمكنا من انتشال اجزاء من حطامها من المياه الاقليمية الايرانية حيث كانت قد سقطت”.

وقد اعلن الحرس الثوري الایراني بان طائرة التجسس الاميركية المسيرة تم استهدافها واسقاطها بعد دخولها اجواء البلاد.

المصدر: ارنا

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