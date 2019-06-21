ترامب حول الرد الأمريكي على إيران: سوف تعرفون قريبا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران.

وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واضنطن ستوجه ضربة إلى إيران: “ستعرفون قريبا”.

ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ “تطور جديد”، وكرر ما كتبه في حسابه على “تويتر” في وقت سابق، قائلا إن “إيران ارتكبت خطأ كبيرا”، واصفا من أسقط الطائرة بالمتهور.

وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.

وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة الأمريكية كانت في أجواء دولية وأن هذا الأمر موثق لدى الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، صرح الجنرال الأمريكي جوزيف غواتسيلا، وهو أكبر قائد في القوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بأن “هذا الهجوم الخطير والتصعيدي كان غير مسؤول ووقع بالقرب من الممرات الجوية بين دبي في الإمارات ومسقط في عمان، الأمر الذي كان من المحتمل أن يهدد المدنيين الأبرياء”،بحسب تعبيره .

وزعم أن الطائرة المسيرة الأمريكية لم تدخل أجواء إيران “في أي لحظة من مهمتها”، مشيرا إلى أنها كانت على بعد 34 كلم عن السواحل الإيرانية.

المصدر: رويترز + موقع المنار