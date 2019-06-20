الرئيس الأميركي دونالد ترامب : هناك احتمال ان تكون ايران قد اسقطت الطائرة عن طريق الخطأ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 20:07
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الحرس الثوري الإسلامي يعلن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من طراز غلوبال هوك على سواحل هرمزغان قرب مضيق هرمز
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية أطفأت جميع الأجهزة التي تشير إلى هويتها خلافاً لقوانين الملاحة الجوية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب : هناك احتمال ان تكون ايران قد اسقطت الطائرة عن طريق الخطأ
منذ 29 mins
20 June، 2019
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