ترامب: ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 20:06

ترامب: ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران

منذ 42 mins 20 June، 2019
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