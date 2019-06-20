كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: سنسعى إلى تحقيق وفر بعملنا الرقابي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزير المالية علي حسن خليل، والنواب الاعضاء.

وقال كنعان بعد الجلسة “نتفهم أن الموازنة هي الحدث، وأن هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها”، وتابع “لكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الاعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ألا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة”، واضاف “قد شكرناه على الزيارة التي تؤكد أن الرقابة هي أساس الاصلاح”.

واعتبر كنعان “هناك امكانية للوفر، وكانت هناك امكانية للحكومة لتحقيقه من الإنفاق لا بالضرائب والرسوم”، وتابع “سنسعى إلى تحقيق وفر بعملنا الرقابي، وقد كانت جلستنا اليوم اساسية في الرقابة على اجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام