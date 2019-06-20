اليمن : مصرع عدد من المرتزقة بكمين في نجران

قُتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي، اليوم الخميس، إثر كمين استهدفهم في نجران.

وأفاد مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” بأن وحدة الهندسة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من نصب كمين للمرتزقة في الحماد غرب نجران ما نتج عن مصرع وجرح عدد منهم.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صباح اليوم صاروخا باليستيا من طراز بدرF على تجمعات للمرتزقة في منطقة الصوح قبالة نجران، وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه المحدد بدقة موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو.

من جهته أكد ناطق الجيش العميد سريع أن العملية موثقة وسيتم بثها لاحقا”، موضحًا أن هذه العملية أصابت العدو بالذعر والخوف وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفهم وأن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتلك التجمعات.

المصدر: المسيرة