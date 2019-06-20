ترامب يقول ان “إيران ارتكبت خطأ كبيرا” تعليقا على اسقاطها طائرة تجسس اميركية اخترقت اجواءها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 17:48

ترامب يقول ان “إيران ارتكبت خطأ كبيرا” تعليقا على اسقاطها طائرة تجسس اميركية اخترقت اجواءها

منذ 16 mins 20 June، 2019
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