ترامب يقول ان “إيران ارتكبت خطأ كبيرا” تعليقا على اسقاطها طائرة تجسس اميركية اخترقت اجواءها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 17:48
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الحرس الثوري الإسلامي يعلن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من طراز غلوبال هوك على سواحل هرمزغان قرب مضيق هرمز
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية أطفأت جميع الأجهزة التي تشير إلى هويتها خلافاً لقوانين الملاحة الجوية
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية بدأت بجمع المعلومات من مضيق هرمز حتى منطقة تشابهار جنوب غرب إيران
مسؤول أميركي: إسقاط الطائرة العسكرية المسيرة تم بصاروخ أرض - جو إيراني فوق مضيق هرمز "في المجال الدولي"
مراسل المنار: منظومة خرداد 3 هي التي أسقطت طائرة التجسس الاستراتيجية الأميركية وهي قادرة على ضرب 4 أهداف في آنٍ معاً
قائد الحرس الثوري: إسقاط الطائرة رسالة واضحة لأميركا وأي طائرة تنتهك أجواء إيران لن تعود إلى قواعدها
اللواء حسين سلامي: نحن جاهزون لأي حرب ونحذر أصدقاءنا في دول الجوار من أن تكون أراضيهم ساحة للفتن
الخارجية الإيرانية تدين انتهاك الطائرة الأميركية التي تم إسقاطها مجالها الجوي وتحذر من رد قوي على مثل هذه الاستفزازات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إيران ارتكبت خطأ كبيراً بإسقاطها الطائرة الأميركية
الرئيس الروسي يحذر من كارثة في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران ويقول إن التداعيات ستكون محزنة
بوتين: ايران تفي تماما بالتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونرى أن فرض اي عقوبات بحقها لا أساس له
إعلام العدو: لا سيارات اسعاف كافية لنقل الاصابات في اي حرب مقبلة ولا مستشفيات قادرة على استيعاب اعدادهم
القوة الصاروخية اليمنية تقصف تجمعات لقوى العدوان السعودي الأميركي في الصوح قبالة نجران بصاروخ بدر - أف البالستي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: نرفض تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى اقتصادية
هنية يدعو ملك البحرين إلى عدم استضافة مؤتمر المنامة: الشعب الفلسطيني سيتصدى لمخرجات المؤتمر
المرصد المعارض يقر بمقتل 89 مسلحاً من النصرة وجماعات أخرى خلال 48 ساعة بمعارك مع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي
القبائل والعشائر السورية: نرفض الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا ونعتبره قوة احتلال ونتمسك بوحدة الأراضي السورية
وزير الخارجية المصري: تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي "غير مسؤولة وتدخل في الشأن المصري"
الولايات المتحدة تضيف السعودية الى لائحتها السوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر
مقتل 18 مسلحاً من داعش في النيجر في عملية مشتركة بين النيجر وفرنسا والولايات المتحدة
الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات على روسيا 12 شهراً على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم وسيباستوبول إلى أراضيها
ترامب يقول ان “إيران ارتكبت خطأ كبيرا” تعليقا على اسقاطها طائرة تجسس اميركية اخترقت اجواءها
منذ 16 mins
20 June، 2019
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