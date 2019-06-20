هنية: “ورشة البحرين” من الجهود الهادفة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية إن “ورشة البحرين تندرج ضمن الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني”.

وأوضح هنية الخميس أن “الورشة واجهتها اقتصادية، لكن مضمونها سياسي وتهدف إلى قصر القضية الفلسطينية من قضية شعب يبحث عن الحرية والاستقلال، إلى قضية اقتصادية وإنسانية”.

وطالب هنية “ملك البحرين بأن يأخذ قرارا جريئا بعدم إجراء هذه الورشة من أجل الشعب الفلسطيني”.

وعبر هنية “عن رفض حماس وعدم قبولها بأن تستضيف أي دولة عربية هذه المؤتمرات التي تشكل جسرا للتطبيع مع الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم