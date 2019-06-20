الامام الخامنئي: تكريم الشهداء وأسرهم واجب الشعب والمسؤولين

اكد الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس، أن تكريم الشهداء وأسرهم هو واجب الشعب والمسؤولين.

و أشار سماحته خلال استقبال المشرفين على مؤتمر 5400 شهيداً في محافظة كردستان، إلى أن مناضلي كردستان بالتزامن مع محاربة العدو الخارجي كانوا في حرب مع المعادين للثورة لذلك ان الشهادة في هذه المنطقة اقترنت بمزيد من التضحية والجهاد الصادق.

واعتبر الامام الخامنئي الميزة الاخرى لأهالي كردستان “احباط مؤامرة إثارة التفرقة القومية والطائفية”، قائلاً، بلادنا من حيث التعددية القومية منقطعة النظير وان مختلف القوميات تعيش بسلام تحت اسم ايران والشعب الايراني، لكن الاعداء كانوا ينوون استغلال القضايا المذهبية والقومية لهزيمة الجمهورية الاسلامية لكن العناصر المؤمنة والذكية في كردستان وكذلك في اذربايجان الغربية احبطوا هذه المؤامرة.

واعتبر سماحته تكريم الشهداء واسرهم واجب الشعب والمسؤولين، قائلاً، على الشعب خاصة جيل الشباب ان يعلموا ما هي الجهود التي بذلت لتعزيز اركان الثورة.

المصدر: وكالة تسنيم