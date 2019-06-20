“الاتحاد”: التعيينات الإدارية الجديدة تأتي بإطار البازار السياسي والطائفي

اعتبر حزب “الاتحاد” في لبنان في بيان له الخميس أن “التعيينات الإدارية الجديدة تأتي في إطار البازار السياسي والطائفي فهي التي حركت اللقاءات عشية إقرارها في مجلس الوزراء بين المسؤولين الراغبين في انتزاع حصة من هذه التعيينات والتي يتم التفاهم بين متقاسمي الحصص عليها في إطار العودة إلى الترويكة الجديدة التي رعتها التسوية الرئاسية”.

ورأى البيان أنه “عندما يتم توزيع المواقع الإدارية على أركان التفاهم الرئاسي يصبح ولاء الموظف العمومي لهذه الجهة وليس ولاء للمصلحة العامة ضاربين بعرض الحائط مبدأ الكفاءة والقواعد القانونية”، وتابع أن “التعيينات في هذا الإطار تشكل طعنا لروحية ميثاق الطائف وللمبادئ الإصلاحية التي تضمنها هذا الاتفاق”، واضاف ان “المتمسكين باتفاق الطائف عليهم أن ينفذوا الطائف بكليته ولا يكتفوا بالمؤقت وما يناسبهم منه”.

ودعا البيات “مجلس الوزراء إلى رفض سياسة المحاصصة في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والآليات المقترحة سابقا ليكون الولاء للمصلحة العامة قبل أي مصلحة سياسية أخرى باعتباره موظفا في الإدارة لمصلحة الشعب وليس لمصلحة زعيم الطائفة أو المذهب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام