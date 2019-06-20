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June 20 2019 - 15:16

طهران تدين انتهاك الاجواء الايرانية من قبل طائرة تجسس مسيرة امريكية

منذ 40 mins 20 June، 2019
الخارجية الايرانية: "يوم الأرض" هو رمز للمقاومة في المنطقة
ايران - عربي وإقليمي

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بشدة انتهاك الاجواء الايرانية من قبل طائرة تجسس مسيرة امريكية محذرا من انتهاك اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف موسوي، أن ايران تدين بشدة هذا العمل المعادي والاستفزازي، وتحذر على نحو قاطع من دخول غير شرعي ومعاد لاي شيء او جسم طائر لاجواء البلاد، وانتهاك سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحدودها، وتحمل المعتدين مسؤولية عواقب هذه الاعمال.

الحرس الثوري كان قد اعلن عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة فجر اليوم الخميس حين اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

المصدر: وكالة ارنا

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