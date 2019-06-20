البيان الختامي الثاني للقبائل والعشائر السورية: نرفض بشكل قاطع التدخل التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 15:16
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الحرس الثوري الإسلامي يعلن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من طراز غلوبال هوك على سواحل هرمزغان قرب مضيق هرمز
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية أطفأت جميع الأجهزة التي تشير إلى هويتها خلافاً لقوانين الملاحة الجوية
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية بدأت بجمع المعلومات من مضيق هرمز حتى منطقة تشابهار جنوب غرب إيران
مسؤول أميركي: إسقاط الطائرة العسكرية المسيرة تم بصاروخ أرض - جو إيراني فوق مضيق هرمز "في المجال الدولي"
البيان الختامي الثاني للقبائل والعشائر السورية: نرفض بشكل قاطع التدخل التركي
منذ 44 mins
20 June، 2019
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