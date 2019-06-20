العميد سريع: الضربة الصاروخية أصابت العدو بالذعر والخوف وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 12:26

العميد سريع: الضربة الصاروخية أصابت العدو بالذعر والخوف وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفهم

منذ 30 mins 20 June، 2019
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