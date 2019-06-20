العميد سريع: الضربة الصاروخية أصابت العدو بالذعر والخوف وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 12:26
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الحرس الثوري الإسلامي يعلن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من طراز غلوبال هوك على سواحل هرمزغان قرب مضيق هرمز
مسؤول أميركي: إسقاط طائرة عسكرية مسيرة "في المجال الدولي" فوق مضيق هرمز بصاروخ أرض - جو إيراني
مراسل المنار: الحرس الثوري يؤكد أن الطائرة الأميركية أسقطت فوق هرمزغان وليس في المياه الدولية كما تدعي واشنطن
قائد الحرس الثوري: إسقاط الطائرة رسالة واضحة لأميركا وأي طائرة تنتهك أجواء إيران لن تعود إلى قواعدها
اللواء حسين سلامي: نحن جاهزون لأي حرب ونحذر أصدقاءنا في دول الجوار من أن تكون أراضيهم ساحة للفتن
الخارجية الإيرانية تدين انتهاك الطائرة الأميركية التي تم إسقاطها مجالها الجوي وتحذر من رد قوي على مثل هذه الاستفزازات
مستشار الرئيس الفرنسي يجري مباحثات في طهران لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وبحث تطبيق الاتفاق النووي
القوة الصاروخية اليمنية تقصف تجمعات لقوى العدوان السعودي الأميركي في الصوح قبالة نجران بصاروخ بدر - أف البالستي
القوات المسلحة اليمنية: قصف محطة الكهرباء والمياه في جيزان رد على استمرار العدوان والحصار وهناك مفاجآت كبيرة قادمة
الخارجية الأميركية: ندرس بعناية التقرير الذي صدر عن المقررة الأممية حول مقتل خاشقجي وعلى السعودية كشف كل الحقائق
سيناتور أميركي: مجلس الشيوخ الأميركي يصوت اليوم على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب
المرصد المعارض يقر بمقتل 89 مسلحاً من النصرة وجماعات أخرى خلال 48 ساعة بمعارك مع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي
وزير الخارجية المصري: تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي "غير مسؤولة وتدخل في الشأن المصري"
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتؤمن دخول 650 مستوطناً لأداء شعائر تلمودية في كفل حارس
ترامب: سأجتمع مع الرئيسين الروسي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان وأود أن يكون هناك تآلف مع روسيا والصين
وزير الخارجية اليوناني: نشاط تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غير شرعي ويجب تعزيز دعوة المجتمع الدولي لوقفها
الرئيس السابق للإنتربول مينغ هونغوي الذي يحاكم في الصين يقر بتلقيه رشى بقيمة 2.1 مليون دولار
مراسل المنار: منظومة خرداد 3 هي التي أسقطت طائرة التجسس الاستراتيجية الأميركية وهي قادرة على ضرب 4 أهداف في آنٍ معاً
العميد سريع: الضربة الصاروخية أصابت العدو بالذعر والخوف وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفهم
منذ 30 mins
20 June، 2019
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