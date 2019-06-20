المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: الضربة الصاروخية صباح اليوم قبالة نجران استهدفت تجمعات كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته وكانت الاصابة مباشرة وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 12:27

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: الضربة الصاروخية صباح اليوم قبالة نجران استهدفت تجمعات كبيرة للعدو السعودي ومرتزقته وكانت الاصابة مباشرة وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى

منذ 31 mins 20 June، 2019
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