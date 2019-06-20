قائد الحرس الثوري الايراني: اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة يثبت جهوزيتنا لأي اعتداء

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “حادثة اسقاط الطائرة الأميركية المسيرة تحمل رسالة مفادها أننا جاهزون للرد بحزم على أي اعتداء”. وخلال ملتقى تكريم ذكرى شهداء محافظة كردستان الخميس في سنندج، اشار اللواء سلامي الى حادثة اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة، قائلاً إن “القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اسقطت فجر اليوم طائرة تجسس معادية اخترقت اجواءنا وهي تقوم بالاعتداء على أمننا القومي”، لافتاً إلى أن “هذا هو منهج واسلوب وقاعدة الشعب الايراني في التصدي للأعداء”.

وأكد سلامي أن حادثة اسقاط طائرة التجسس الأميركية المسيرة “تحمل رسالة صريحة وحازمة وقاطعة وسريعة ودقيقة وهي أن المدافعين عن حدود ايران الاسلامية سيردون على أي اعتداء اجنبي رداً حازماً ومدمراً وقاصماً”. واضاف سلامي أن “حدودنا تعتبر خطاً أحمر بالنسبة لنا ولو اراد أي عدو الاعتداء على حدودنا فإنه سوف لن يعود ادراجه وسيتم تدميره”، مشدداً على أن “الطريق الوحيد للأعداء هو احترام السيادة والمصالح الوطنية الايرانية”. وتابع العميد سلامي “نحن نعلن أننا لا نية لنا للحرب مع أي دولة لكننا جاهزون تماماً لأي حرب وإن حادثة اليوم مؤشر واضح لهذه الرسالة الدقيقة”.

المصدر: وكالة أنباء فارس