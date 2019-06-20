قوى الامن الداخلي: توقيف 73 مطلوبا امس بجرائم عدة مخدرات – سرقة – سلب ونشل (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 09:20

قوى الامن الداخلي: توقيف 73 مطلوبا امس بجرائم عدة مخدرات – سرقة – سلب ونشل (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 20 June، 2019
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