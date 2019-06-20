التحكم المروري: قتيلان و 12 جرحاً في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 09:19

التحكم المروري: قتيلان و 12 جرحاً في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 20 June، 2019
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