عناصر حزبية تتجمع على طريق صوفر احتجاجا على إطلاق سليمان يمين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في عاليه أن عناصر حزبية تجمعت على طريق صوفر، أول الاوتستراد العربي – طريق الشام الدولية، وذلك احتجاجا على إطلاق سليمان يمين، الذي اعتقله الجيش، إثر الاشكال الذي حصل الاسبوع الماضي بين اهالي عين دارة الرافضين لمعمل فتوش للاسمنت وبين المسلحين التابعين للمعمل.

وما زالت العناصر الثلاثة التابعة للحزب الديمقراطي اللبناني والتي شاركت في ذلك الاشكال موقوفة. وتسبب التجمع بزحمة سير خانقة على الطريق الدولية.

وفي وقت لاحق، حضر مسؤول الداخلية في الحزب الديموقراطي لواء جابر، وطلب من مناصري الحزب مغادرة المكان إلى منازلهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام