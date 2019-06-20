روابط المتقاعدين ترفض محاولة المساس بالمعاشات التقاعدية وتدعو للمشاركة باعتصام الأربعاء المقبل

عقد تجمع الهيئات النقابية للمتقاعدين عصر أمس اجتماعا حضره ممثلون عن رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة المتقاعدين من التعليم الثانوى الرسمي ورابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، حيث تداولوا بما صدر وما يصدر ويحضر من مقررات ومشاريع تطال حقوق المتقاعدين، وتنال من مكتسباتهم التاريخية.

وخلص المجتمعون إلى إصدار المواقف الآتية:

1) في ما خص الزيادة على معاشات المتقاعدين من التعليم الثانوي والاساسي، يطالب التجمع بتطبيق مضمون المادة 18 من القانون46/2017 وإعطائهم الزيادة كاملة وفق منطوق هذه المادة رغم الخسارة الكبيرة. نتيجة التجزئة على ثلاث دفعات.

2) يعلن التجمع كامل الدعم لتحرك أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها ويحذر من محاولات تهميش الجامعة اللبنانية – جامعة الوطن – وضربها خدمة للجامعات الخاصة، ويطالب بتعزيزها من خلال رفع ميزانيتها لتستطيع القيام بواجباتها الأكاديمية واللوجستية، وإحياء الأتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الذي كان له مع أساتذتها الدور الفاعل في نهضتها، كذلك إعادة العمل بمجلس الجامعة وعدم مصادرة دوره من قبل الإدارة.

3) يرفض تجمع هيئات المتقاعدين رفضا قاطعا محاولة أرباب السلطة المساس بالمعاشات التقاعدية كمحاولة فرض ضريبة دخل عليها، وهو ما تم تصنيفه في باب الهرطقات التشريعية كون المعاشات التقاعدية ليست دخلا مقابل عمل معين، بل ودائع مالية متراكمة من جيوبنا نتيجة المحسومات التقاعدية على أنواعها طوال سنوات الخدمة.

4) كما يحذر من المساس بالصناديق الضامنة وبتقديمات تعاونية موظفي الدولة، بل المطلوب على العكس تعزيز دورها في الرعاية الصحية والاجتماعية والعائلية وسائر الالتزامات والمنح.

5) وفي المقابل ليس المسؤولون بحاجة كي ندلهم على مصادر التمويل من أبواب ومزاريب الهدر والفساد والصفقات التي تغطي العجز وتفيض عنه إلى درجة الاستغناء عن الاستدانة.

6)يدعو التجمع جميع المتقاعدين من الفئات والمناطق وأفراد عائلاتهم للمشاركة الكثيفة في الاعتصام الكبير الذي سيعقد بالتزامن مع انعقاد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي الساعة الحادية عشرة (11) قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26 حزيران الجاري في ساحة رياض الصلح للتعبير عن رفضنا لمشاريع السلطة بتحميل الشعب والطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود وزر ما ارتكبت أيديهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام