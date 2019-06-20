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June 20 2019 - 00:18

القوة الصاروخية اليمنية تقصف بصاروخ “كروز” محطة الشقيق الكهربائية في جيزان

منذ 1 ساعة 19 June، 2019
القوة الصاروخية اليمنية
اليمن - عربي وإقليمي

قصفت القوة الصاروخية اليمنية مساء اليوم الأربعاء، بصاروخ “كروز” محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان. وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وقال سريع إن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره للشعب اليمني. وأضاف أنه ” لاتزال هناك مفاجآت كبيره قادمه بإذن الله نستهدف من خلالها مواقع أكثر حساسيه بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه”.

وكانت القوة الصاروخية قصفت بصاروخ “كروز” يوم الأربعاء الماضي مطار أبها الدولي وحققت إصابات مباشرة في برج المراقبة ما تسبب بتوقف المطار وشل حركة الطيران.

المصدر: المسيرة نت

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