القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تقصف محطة الكهرباء بالشقيق في #جيزان بصاروخ نوع كروز – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 00:17

القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تقصف محطة الكهرباء بالشقيق في #جيزان بصاروخ نوع كروز

منذ 2 ساعة 19 June، 2019
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