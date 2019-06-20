القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تقصف محطة الكهرباء بالشقيق في #جيزان بصاروخ نوع كروز – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2019 - 00:17
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مقررة الأمم المتحدة: العقوبات المتعلقة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج
مقررة الأمم المتحدة: هناك أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي ويجب فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية
وزير الخارجية التركي: تركيا تدعم "بقوة" تقرير مقررة الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي
وزير الخارجية السعودي: تقرير مقررة الأمم المتحدة حول قضية مقتل خاشقجي "يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها"
الحكومة الألمانية: نتوقع من السعودية تقديم توضيحات إضافية حول ظروف وملابسات جريمة قتل خاشقجي المروعة
الرئيس عون استقبل وفد مجلس الشورى السعودي: الاختلاف في السياسة لا يجب أن يخرج عن المبادىء الميثاقية للجامعة العربية
الرئاسة اللبنانية: لبنان تلقى دعوة من روسيا لحضور جولة محادثات أستانا المقبلة حول سوريا في شهر تموز يوليو المقبل
وزير الخارجية السوري: الحكومة اللبنانية هي المقصرة بالتنسيق مع الحكومة السورية في موضوع النازحين وليس العكس
الرئيس بري: نحن في مركب واحد وعلى الجميع التزام الإصلاح وآلية التعيينات ونحن نحتاج إلى حالة طوارئ للنهوض بالبلد
النائب كنعان: أنجزنا كل مواد قانون الموازنة وستكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة إذ أن بعض النواحي بحاجة إلى نقاش
الشيخ قاسم: وحدة قوى المقاومة في المنطقة والعالم كفيلة بإفشال المخططات والمشاريع الأميركية للهيمنة ونهب ثروات الشعوب
الوزير خليل: الفهم الحقيقي لدور الريجي يجب أن ينطلق من دعم صمود الناس في أرضهم وعدم جعل ذلك عبئاً على المالية العامة
المنظمات الشبابية الطلابية: لعودة طلاب الجامعة اللبنانية بقوة إلى مقاعد الدراسة وعلى الحكومة تأمين مطالب الأساتذة
العسكريون المتقاعدون أقفلوا مبنى الواردات في بيروت ولوحوا بالتصعيد رفضاً للمس بحقوقهم في مشروع الموازنة
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني: محادثات مع روسيا والصين حول آلية للمدفوعات سيتم تفعيلها إذا فشلت المحادثات مع أوروبا
المتحدث باسم الخارجية الصينية: الصين وإيران تربطهما علاقات طبيعية وسنواصل تبادلنا التجاري دون اكتراث بعقوبات واشنطن
الرئيس العراقي خلال استقباله أمير الكويت: العراق يسعى إلى تحقيق توافق إقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة
مصادر يمنية: القوة الصاروخية اليمنية تقصف محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان بصاروخ كروز وتؤكد إصابة الهدف
المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية: مزاعم العدوان بإسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الحديدة كاذبة هدفها عرقلة الاتفاق
مقتل وجرح عدد من عناصر العدوان خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم من 4 مسارات في قانية بمحافظة البيضاء
مصادر يمنية: الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسسية للعدوان "بسلاح مناسب" في الشرفة بنجران
الجزائر: إحالة ملفات لرئيس الوزراء السابق الموقوف أحمد أويحيى ووزراء وولاة سابقين على المحكمة العليا في قضايا فساد
الجيش الأفغاني: مقتل العشرات من حركة طالبان بينهم 16 قيادياً في عمليات عسكرية بولاية بادغيس شمال غرب البلاد
كوريا الجنوبية تعلن أنها سترسل 50 ألف طن من الأرز إلى جارتها الشمالية عبر برنامج الأغذية العالمي لدوافع إنسانية
البنك الدولي: بإمكان خطة "الحزام والطريق" الصينية تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول
إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني دون توجيه أي تهم له في ملف استضافة قطر مونديال 2022
رويترز: شركة تويوتا تعرض عن سعي بن سلمان لإقامة مصنع سيارات لها في السعودية بعد دراسة جدوى أجرتها الشركة
القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تقصف محطة الكهرباء بالشقيق في #جيزان بصاروخ نوع كروز
منذ 2 ساعة
19 June، 2019
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