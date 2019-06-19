عشرات الأسر السورية تعود من مخيم الركبان ومخيمات اللجوء في الأردن إلى قراها

عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي وبعد سنوات من التهجير والاحتجاز القسري عادت اليوم دفعة جديدة من الأسر المهجرة القاطنة في مخيم الركبان بمنطقة التنف حيث تنتشر قوات احتلال أمريكي ومجموعات إرهابية تدعمها.

وذكرت وكالة سانا أن الجهات المعنية استقبلت اليوم عددا من الأسر المهجرة قادمة من مخيم الركبان عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي بعد تمكنها من الوصول إليه عبر شاحنات وآليات مستأجرة لهذا الغرض. ولفتت الوكالة إلى أن النقطة الطبية ومتطوعين من الهلال الأحمر قدموا لهم مساعدات طبية وغذائية في حين أنهت الجهات المعنية عملية تسجيل أسماء القادمين واستكمال بياناتهم الشخصية وتم نقلهم بعدها عبر حافلات خصصتها محافظة حمص إلى مراكز إقامة مؤقتة تمهيدا لإعادتهم إلى مناطق سكنهم الدائمة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وعادت في الـ 12 من الشهر الجاري عشرات الأسر المهجرة تقلها سيارات وشاحنات مع أمتعتها عبر ممر جليغم قادمة من مخيم الركبان وتم نقلها إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص.

وتعيق قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف إنهاء مشكلة مخيمي الركبان والهول ما يفاقم الوضع الإنساني فيهما ويعرقل عودة المهجرين إلى بيوتهم في مناطق سكنهم في ظل تأمين الدولة السورية الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة لهم وتقديم الاحتياجات الأساسية من طبابة وتعليم وغذاء.

المصدر: وكالة سانا