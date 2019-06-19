يونكر يدافع عن المصرف المركزي الأوروبي في وجه ترامب

دافع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الاربعاء عن استقلال المصارف المركزية، وخصوصا المصرف المركزي الأوروبي، ذلك غداة هجمات حادة شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال يونكر خلال المنتدى السنوي للمصرف المركزي الأوروبي في سينترا في البرتغال، “ليس منصفا أبدا مهاجمة المصارف المركزية حين يتعلق الأمر باستقلالها”.

وكان الرئيس الأميركي الذي يخوض منذ أشهر مواجهة مع أوروبا في ما يخص التجارة، اعتبر الثلاثاء أن رئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي “يمنح ميزة غير عادلة للتنافس مع الولايات المتحدة” باقتراحه خفض معدلات الفوائد مجددا للتعامل مع التضخم، في تصريحات أدت فورا إلى تراجع اليورو أمام الدولار.

في التوازي انتقد ترامب أيضا ليل الثلاثاء الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي رفع خلال السنوات الماضية نسب الفوائد بما يعكس رفضه “ظروفا متساوية للجميع”، مقارنة بالسياسة المالية في أوروبا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية