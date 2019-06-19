مسؤول أردني يطالب طرابلس بتسديد ديونها لمستشفيات خاصة عالجت جرحى ليبيين

طالب مسؤول أردني الأربعاء السلطات الليبية بتنفيذ اتفاق مع الحكومة الاردنية ينص على تسديد ديونها لمستشفيات أردنية خاصة عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات التي تلت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري في بيان إن “الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في الثاني من كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي والذي تعهدت بموجبه تسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق”.

وكان رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، أعلن في الثاني من كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي بعد مباحثات أجراها مع الملك الاردني عبد الله الثاني في عمان إن “بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين”.

واضاف الحموري “كان من المرجو من الاشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية”.

وأعرب عن أمله في “تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية ومساعدتها على تحصيل حقوقها والتي تعتبر حقوقا للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديونا شخصية لأفراد”.

واشار الى ان “مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء الى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول الى حل لهذه الأزمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية