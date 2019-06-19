#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف يستهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 17:30

#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف يستهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم

منذ 1 ساعة 19 June، 2019
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