#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف يستهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 17:30
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مقررة الأمم المتحدة: العقوبات المتعلقة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج
وزير الخارجية التركي: تركيا تدعم "بقوة" تقرير مقررة الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي
الحكومة الألمانية: نتوقع من السعودية تقديم توضيحات إضافية حول ظروف وملابسات جريمة قتل خاشقجي المروعة
الرئيس عون استقبل وفد مجلس الشورى السعودي: الاختلاف في السياسة لا يجب أن يخرج عن المبادىء الميثاقية للجامعة العربية
الرئاسة اللبنانية: لبنان تلقى دعوة من روسيا لحضور جولة محادثات أستانا المقبلة حول سوريا في شهر تموز يوليو المقبل
الرئيس بري: نحن في مركب واحد وعلى الجميع التزام الإصلاح وآلية التعيينات ونحن نحتاج إلى حالة طوارئ للنهوض بالبلد
النائب كنعان: أنجزنا كل مواد قانون الموازنة وستكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة إذ أن بعض النواحي بحاجة إلى نقاش
الوزير خليل: الفهم الحقيقي لدور الريجي يجب أن ينطلق من دعم صمود الناس في أرضهم وعدم جعل ذلك عبئاً على المالية العامة
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني: محادثات مع روسيا والصين حول آلية للمدفوعات سيتم تفعيلها إذا فشلت المحادثات مع أوروبا
الرئيس العراقي خلال استقباله أمير الكويت: العراق يسعى إلى تحقيق توافق إقليمي شامل على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة
المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية: مزاعم العدوان بإسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الحديدة كاذبة هدفها عرقلة الاتفاق
الجزائر: إحالة ملفات لرئيس الوزراء السابق الموقوف أحمد أويحيى ووزراء وولاة سابقين على المحكمة العليا في قضايا فساد
كوريا الجنوبية تعلن أنها سترسل 50 ألف طن من الأرز إلى جارتها الشمالية عبر برنامج الأغذية العالمي لدوافع إنسانية
البنك الدولي: بإمكان خطة "الحزام والطريق" الصينية تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول
إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني دون توجيه أي تهم له في ملف استضافة قطر مونديال 2022
رويترز: شركة تويوتا تعرض عن سعي بن سلمان لإقامة مصنع سيارات لها في السعودية بعد دراسة جدوى أجرتها الشركة
#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف يستهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم
منذ 1 ساعة
19 June، 2019
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