إخلاء سبيل بلاتيني دون أن توجه له أي تهم بعد استجوابه في ملف استضافة قطر لمونديال 2022

أخلي سبيل الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم والموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء دون أن توجه اليه أي تهم، بل استجوب وحسب في قضية التحقيق الجنائي المرتبط بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وأوقف مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير بلاتيني الذي رئس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين 2007 و2015، الثلاثاء في تحقيق في فساد مزعوم متعلق بالتصويت الذي جرى عام 2010 لمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وشدد بلاتيني على أنه لم يرتكب أي مخالفات، فيما أكد بيان من محاميه أن وقائع القضية “مجهولة بالنسبة له”، مشيرا الى أنه استمع الى موكله بصفة “شاهد”.

وبدا بلاتيني الذي يحتفل بميلاده الـ64 يوم الجمعة، مرهقا لدى مغادرته مركز الشرطة، وقال النجم الدولي السابق للصحافيين “كان (التحقيق) طويلا، لكن بالنظر الى عدد الأسئلة، لا يمكن إلا أن يكون طويلا بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وفيفا”.

وكشف محاميه وليام بوردون أنه تم الإفراج عن موكله دون أن توجه إليه أي تهم، مضيفا أنه كان “هناك الكثير من الضوضاء حول لا شيء”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية