اجتماع لمنظمة أوبك مطلع تموز/يوليو بعد إرجائه عدة مرات

تعقد كبرى الدول المنتجة للنفط اجتماعات في فيينا في الأول والثاني من تموز/يوليو، بحسب ما ذكر موقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأحد الموفدين الاربعاء، بعدما تأجل الاجتماع عدة مرات.

ويتوقع أن تتخذ الدول المنتجة للنفط بقيادة السعودية قرارا بشأن إن كانت ستمدد خفض الانتاج، بينما رحب المستثمرون بتحديد موعد الاجتماع.

وسينعقد الاجتماع الـ176 لمؤتمر أوبك في الأول من تموز/يوليو متبوعا باجتماع سادس لوزراء الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة، بما فيها روسيا.

وقال الموفد لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه “إنهما موعدان مؤكدان” مضيفا أن القرار اتخذ الثلاثاء.

وكان من المفترض أن ينعقد هذا الاجتماع في نيسان/ابريل لكنه تأجل لاحقا إلى حزيران/يونيو قبل أن يتحدد موعده أخيرا في تموز/يوليو.

ويأمل المستثمرون بأن يمدد المجتمعون قرار خفض الإنتاج لما بعد الشهر الجاري على أمل التخفيف من الفائض الحالي في الإمدادات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية