الرئيس بري نوه في لقاء الاربعاء بعمل لجنة المال: جلسة مساءلة وتشديد على الموقف اللبناني الموحد والمتمسك بمياهه ونفطه وغازه

قال النائب علي بزي بعد “لقاء الأربعاء” النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: “نوه الرئيس بري خلال اللقاء بعمل لجنة المال. وأكد، مرة جديدة، حق المجلس في النقاش وأكد ايضا أن كلفة التوافق على الصفقات أغلى بكثير من الاصلاح. هناك عمل لإعادة صوغ رسم ال2 في المئة والرئيس بري في صدد الدعوة الى جلسة مساءلة نيابية. كذلك اعتبر أن “صفقة القرن” لا يمكن أن تمر من دون “ريق حلو عربي”، منوها بالموقف الفلسطيني الموحد تجاه هذا الأمر. الرئيس بري أكد أن المنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة هي أكثر المناطق غزارة بالنفط والغاز، مشددا على الموقف اللبناني الموحد والمتمسك بعدم التنازل ولو عن إنش من المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام