فنيانوس اطلع على أعمال توسعة المطار واجتمع مع مجموعة DAIMLER

جال وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وتفقد الاعمال الجارية من الشق الآخر المتعلق بالمسارات الامنية، بعد افتتاح المرحلة الاولى من توسعة قاعة المغادرين عند مسارب الامن العام بداية الشهر الحالي.

إثر الجولة، عقد فنيانوس اجتماعا موسعا ضم المديرية العامة للطيران المدني، جهاز امن المطار، الشركة المتعهدة تنفيذ الاعمال، المكتب الاستشاري لدار الهندسة ومدير مكتبه شكيب خوري، واطلع منهم على كيفية سير الاعمال والتزام مواعيد تسلم الاشغال.

من جهة ثانية، عقد فنيانوس اجتماعا في مكتبه بعد ظهر اليوم مع مجموعة شركة DAIMLER (مرسيدس) في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، بعد إعلان وزارة النقل خطتها لإنشاء خطوط نقل سريعة على الطرق.

وعرض المجتمعون موضوع نظام النقل السريع باستخدام B R T التي تستخدم في بعض دول العالم، اضافة الى الخدمات التي تؤديها الشركة من خدمات استشارية ومساعدات تقنية ومساعدة الادارة المعنية في التشغيل والاشراف على التشغيل.

وأبدت الشركة اهتمامها بتقديم أي مساعدة يحتاج اليها لبنان في هذا المجال من دراسات فنية وغيرها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام