روسيا: من الممكن تصحيح الوضع حول “ستارت3” عبر المنطق وإطلاق عملية تفاوض

صرّح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكوف أنه “لا يزال بالإمكان تصحيح الوضع حول معاهدة “ستارت 3” عبر المنطق وإطلاق عاجل لعملية تفاوض كاملة. وقال فينيديكوف للصحفيين “إن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية أو ستارت3 اليوم في الواقع هي آخر قاعدة قادرة على منع الانزلاق الى الوضع النووي الذي كان قائماً خلال فترى “الحرب الباردة”. واضاف “ومع ذلك ، من جانبنا ، نعتقد أنه لا يزال من الممكن تصحيح الوضع. نحن مقتنعون بأننا نحتاج الآن إلى إظهار الحد الأقصى من الحس السليم والواقعية وإطلاق عملية تفاوض كاملة على وجه السرعة. وهذا هو بالضبط ما كانت موسكو تطالب واشنطن به منذ أكثر من شهر الآن”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية