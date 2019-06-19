بيسكوف: لا أنباء حتى الآن حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، أن الكرملين يعد جدولًا للاجتماعات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، ولا توجد أنباء عن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وكذلك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد “ليس لدينا أخبار حول هذا الموضوع حتى الآن. في الوقت الحالي ، نحن منخرطون للتو في تشكيل جدول للاجتماعات الثنائية على هامش قمة أوساكا، ولكن في هذا الموضوع، ليس لدينا ما نقوله”.

وردا على سؤال حول احتمال لقاء بوتين مع ولي العهد السعودي، قال بيسكوف “لا أستطيع التأكيد”. كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك معلومات حول توقيت زيارة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إلى روسيا حتى الآن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية