الأمم المتحدة: ثمة أدلة كافية بشأن مسؤولية #ولي_العهد_السعودي عن جريمة مقتل الصحافي جمال #خاشقجي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 13:48

الأمم المتحدة: ثمة أدلة كافية بشأن مسؤولية #ولي_العهد_السعودي عن جريمة مقتل الصحافي جمال #خاشقجي

منذ 26 mins 19 June، 2019
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