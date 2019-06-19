شمخاني: مجلس التعاون الخليجي أنهار بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية

أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن مجلس التعاون الخليجي أنهار بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية. وقال شمخاني في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك””أدت أول زيارة لترامب إلى السعودية بعد وصوله إلى البيت الأبيض إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي، وبناء عليه فإن توحيد بعض دول الخليج الفارسي ضد إيران هو سبب في الانقسام في حد ذاته”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني “الكثير من حالات المعارضة والتهديد بين دول مجلس التعاون الخليجي هي في الأساس تعبير عن الأمنيات إلى حين إمكانية تنفيذها بشكل عملي، وذلك من المستبعد أن ترغب شعوب المنطقة في الضغط على الشعب الإيراني”. كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده عندما تريد وقف صادرات النفط من المنطقة، ستكون الظروف الميدانية في الخليج مختلفة عن وضعها الحالي. وقال شمخاني “إن توجيه الاتهامات هي أحد أساليب أميركا الأكثر شيوعاً في الضغط على الدول، ويؤسفني أن أعلن أن نهاية المسار الذي تتخذه أميركا لن يؤدي إلى سلام أكبر للشعوب”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني “لقد أعلنا مراراً أننا سوف ندافع عن أجواء بلادنا وحدود أراضينا بكل ما أوتينا من قوة، وسنرد على كل معتدي بكل قوة، لا نسمح لأحد بالاقتراب من سماء بلادنا فهي خطنا الأحمر. لا يهمنا طائرات أي بلد تتخطى سماء بلادنا، لقد قمنا على الدوام وسنقوم بالرد بقوة على المعتدين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية