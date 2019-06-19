  شمخاني لـ”سبوتنيك”: سنقوم بتقليل التزاماتنا خطوة بخطوة في إطار في الاتفاق النووي

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن بلاده لن تقبل أن يكون الاتفاق النووي ذو اتجاه واحد، مضيفا إلى أن طهران ستقوم بتقليل التزاماتها في إطار الاتفاق خطوة بخطوة. وقال شمخاني، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، “الاتفاق النووي هو معاهدة متعددة الأطراف تجبر كل طرف قام بالتوقيع عليه بالتزامات معينة، وهذه الالتزامات ليست سياسية فحسب ليتحدثوا عن ضرورة بقاء الاتفاق النووي، بل تحتوي على التزامات تنفيذية أيضاً”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني “أستلزم خذلان العهد من قبل الطرف الأخر بأن يقول الشعب الإيراني كلمته للطرف المخطئ وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متعقلة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل وإذا لزم الأمر فربما نقوم بإجراءات أخرى في إطار المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي”، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بأن يفي الآخرون بالتزاماتهم حتى تتمكن الحكومة الإيرانية من تقديم إجابة مقنعة لشعبها حول فوائد الاتفاق على أقتصاد البلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية