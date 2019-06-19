انضمام رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة لجنة المال والموازنة (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 11:47

انضمام رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة لجنة المال والموازنة (مراسل المنار)

منذ 33 mins 19 June، 2019
أخبار موقع المنار

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