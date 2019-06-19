استشهاد امرأتين وجرح اثنين آخرين بقذائف المرتزقة على أحياء متفرقة في مديرية صالة بمدينة تعز (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 11:47
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استشهاد امرأتين وجرح اثنين آخرين بقذائف المرتزقة على أحياء متفرقة في مديرية صالة بمدينة تعز (وسائل اعلام يمنية)
منذ 37 mins
19 June، 2019
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