شمخاني: مواصلة حضور إيران في سوريا أو تبني أي موقف آخر يكون وفقاً لقرارات الحكومة السورية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الإيراني علي شمخاني، أن حضور إيران في سوريا جاء بناءً على طلب الحكومة الشرعية في دمشق، وأن أي تغيير في هذا الشأن يعود إلى قرار الحكومة السورية. وقال شمخاني، في مقابلة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “إيران كانت حاضرة في سوريا بناءً على طلب الحكومة السورية الشرعية ولمساعدة قواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، وإن اتخاذ القرار في مواصلة حضورها أو تبني أي موقف آخر سيكون وفقاً لهذا الأساس”، مؤكدا أن الدولة التي يجب عليها مغادرة سوريا هي أميركا لأن “أساس وجودها في سوريا غير قانوني وغير شرعي”.

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “دورنا في سوريا استشاري وتدريبي فقط، ولا تحتاج قواتنا إلى جعب مليئة بالعلكة والشوكولاتة والمياه المعدنية والأطعمة المغذية كالقوات الأميركية، فجعب القوات الإيرانية مليئة بالعزيمة والإيمان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية