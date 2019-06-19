الطقس قليل الغيوم دون تعديل يذكر بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي على الجبال وفي الداخل.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي على الجبال وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاع اضافي في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الارز من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها من 15 الى 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 80 %.

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام