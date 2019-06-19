الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة القوات المدعومة من العدوان الاماراتي المشكلة من بعض أبناء سقطرى السيطرة على الميناء (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 09:38

الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة القوات المدعومة من العدوان الاماراتي المشكلة من بعض أبناء سقطرى السيطرة على الميناء (يونيوز)

منذ 20 mins 19 June، 2019
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