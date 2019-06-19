الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة القوات المدعومة من العدوان الاماراتي المشكلة من بعض أبناء سقطرى السيطرة على الميناء (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 19 2019 - 09:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لبنان: لجنة المال والموازنة النيابية تناقش البنود المتعلقة بالاسلاك العسكرية
اتفاق على التشاور بين وزيري الدفاع والمال ورئيس الحكومة للوصول الى صيغه تعرض الاربعاء حول بنود الاسلاك العسكرية
الوزير شقير بعد جلسة الحكومة: ناقشنا نحو نصف جدول الأعمال ومن أهم الأمور التي اتخذت قرارات لإعادة دراسة الرسم النوعي
الوزير شقير: وزير التربية أكد أن هناك تقدماً في موضوع الجامعة اللبنانية والخميس سيكون يوم تدريس عادي في كل الفروع
الوزير بوصعب: لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي في بعبدا ولم يتم الانتهاء من جدول الأعمال وجرى ترحيل بعض البنود
الوزير فنيش: الجلسة ممتازة وحجم الإنتاج ممتاز مقارنة مع جدول الأعمال الطويل والمطلوب ضبط الخطاب خارج مجلس الوزراء
إعلام العدو: سلاح الجو الصهيوني يجري مناورة تحاكي حرباً على كل الجبهات مع حزب الله وقطاع غزة وسوريا
وكالة الأنباء الإيرانية: الأجهزة الأمنية توجه "ضربة كبرى" لواشنطن عبر تفكيك شبكة جواسيس جديدة تعمل لصالح "السي آي إيه"
علي شمخاني: تفكيك أكثر شبكات السي آي إيه السيبيرية تعقيداً أدى إلى القضاء على جزء هام من طاقاتها العملياتية
قائد الحرس الثوري: صواريخ ايران البالستية دقيقة بدرجة تمكنها من اصابة حاملات الطائرات الامريكية في البحر
اللواء حسن سلامي: تكنولوجيا الصواريخ البالستية الايرانية غيرت موازين القوى في المنطقة
محمد عبد السلام: منظمات تعمل مع مخابرات دولية تبيع معلومات وإحداثيات لدول العدوان على اليمن تحت ستار العمل الإنساني
قوى العدوان السعودي ـ الامريكي تستهدف سوق الحلقة وحارة الضبايني ومنطقة 7 يوليو في الحديدة بـ15 قذيفة
رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر: إجمالي الاضرار والخسائر في عموم موانئ المؤسسة في الحديدة بلغ 955 و886 و205 دولارات
تجمع المهنيين السودانيين: الحالة السياسية في البلاد بعد 3 حزيران تختلف تماماً عما سبقها
تجمع المهنيين السودانيين: نطالب بلجنة مستقلة للتحقيق في احداث فض اعتصام مقر القيادة العامة
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: تركيا سترسل سفينة ياووز إلى شرق المتوسط للبدء بأعمال التنقيب مطلع الشهر المقبل
قبرص تقول إنها تتوقع موقفاً "أقوى" من أوروبا بخصوص عزم تركيا التنقيب عن النفط في مياه منطقتها الاقتصادية الخالصة
رئيس الأركان الجزائري: لا تناقض بين الدستور ومطالب الشعب وإلغاؤه يعني إلغاء مؤسسات الدولة والدخول بنفق مظلم
الرئيس ترامب يؤكد عقد لقاء مطول مع نظيره الصيني شي جينبيغ خلال قمة مجموعة العشرين بعد محادثة "جيدة" بينهما
ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل عملية طرد "ملايين" المهاجرين وصلوا إلى البلاد بطريقة غير قانونية
الصليب الأحمر يعلن وصول شحنة ثانية من المساعدات إلى فنزويلا تشمل مواد طبية ومولدات مخصصة للمستشفيات
اليابان تطلق تحذيراً من موجات مد تسونامي بعد زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل
رويترز عن مصادر عسكرية: مقتل 15 جنديا في هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية
الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة القوات المدعومة من العدوان الاماراتي المشكلة من بعض أبناء سقطرى السيطرة على الميناء (يونيوز)
منذ 20 mins
19 June، 2019
التعليقات
ذات صلة
انخفاض سعر البنزين بنوعيه 500 ليرة والمازوت 600 والغاز 300
النائب بلال عبدالله: رفضنا تخفيض الإجازة السنوية للموظفين احتراما لحقوقهم الانسانية
فيسبوك تكشف عن عملة مشفرة جديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}