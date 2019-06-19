مندوب المانيا: محاربة الإرهاب لا تلغي وجوب حماية المدنيين في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2019 - 09:38

مندوب المانيا: محاربة الإرهاب لا تلغي وجوب حماية المدنيين في إدلب

منذ 45 mins 19 June، 2019
أخبار موقع المنار

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