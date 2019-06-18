ترامب: أجريت اتصالا “جيدا جدا” بالرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى اتصالا “جيدا جدا” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “أجريت محادثة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني، واتفقنا على عقد لقاء مطول خلال قمة العشرين في اليابان”.

ولفت ترامب إلى أن “فريقي البلدين سيبدآن محادثات تسبق اللقاء في اليابان”.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بحدة في مايو، بعدما اتهمت إدارة ترامب الصين بالتراجع عن تعهداتها بتعديلات هيكلية في الاقتصاد عقب محادثات تجارية امتدت لأشهر.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في 28-29 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات