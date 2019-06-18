منع إدراج السعودية على قائمة أمريكية لدول تستغل الأطفال في الحروب

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، يوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منع إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستغل الأطفال أثناء الحروب.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن بومبيو رفض ما توصل إليه خبراء من أن “المملكة تستخدم أطفالا قصرا للقتال في اليمن”.

ومن شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط، والتي هي أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة منها.

المصدر: وكالات