“لجنة الأسرى في اليمن”: قدمنا التنازلات لتنفيذ تبادل الأسرى والأمم المتحدة تعلم ذلك

أكد رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى أن “الوفد الوطني قدم جميع التنازلات من أجل تنفيذ اتفاق تبادل أسرى المبرم في السويد بشكل كامل”.

وقال المرتضى في حديث له الثلاثاء “لم نمانع تنفيذ اتفاق تبادل أسرى مرحلي، لكن الطرف الآخر ليس جاهزا للتنفيذ وَالأمم المتحدة تعلم ذلك”، واضاف “كنا نأمل أن تكون الأمم المتحدة أكثرَ شفافيةً مما سمعناه بالأمس”.

وكانت اللجنةُ الوطنية لشؤون الأسرى قدّمت، الشهر الماضي، مبادرةً تتضمن إجراء عملية تبادل أولية يتم فيها الإفراج عن (1000) أسير من الجانبين كحد أدنى وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لكن الطرف الآخر تجاهل المبادرة.

المصدر: موقع انصار الله